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سلطنة عمان تأسف لاستهداف أرامكو: تصعيد لا طائل منه
دعت إلى إحلال السلام في اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة في بقيق وخريص لهجمات وتعتبر ذلك تصعيدًا لا طائل منه.
كما طلبت الخارجية العمانية في بيان لها اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفت دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.
وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.
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