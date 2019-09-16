الان تتابع عاجل .. حلف شمال الأطلسي يبدي قلقه البالغ بعد الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. حلف شمال الأطلسي يبدي قلقه البالغ بعد الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. حلف شمال الأطلسي يبدي قلقه البالغ بعد الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو report this ad

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