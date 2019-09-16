شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم (الاثنين)، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكدا قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.