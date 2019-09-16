شكرا لقرائتكم خبر عن «عناوين الإصدار السادس لبروتكول الإنترنت».. ورشة تدريبية للمتخصصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها بالرياض اليوم (الاثنين)، ورشة عمل تدريبية افتتحها نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، حول عناوين الإصدار السادس لبروتكول الإنترنت «IPv6»، بتقديم نخبة من المهندسين الدوليين المتخصصين في هذا المجال، بالتعاون مع منظمة «RIPE NCC» المعنية بتوزيع عناوين الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط.

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وتأتي الورشة في إطار سعي الهيئة إلى رفع الوعي لدى المتخصصين وإطلاعهم على أسس تطبيق عناوين الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت داخل شبكات تلك الجهات، إضافة إلى توجيه المتدربين إلى أفضل الممارسات الأمنية المتعلقة بهذا الإصدار، مع استعراض أدوات الإدارة والمراقبة اللازمة.

وتندرج الورشة ضمن سلسة البرامج التدريبية التي نظمتها الهيئة لنشر استخدام تلك العناوين، وتنمية القدرات اللازمة للتعامل معها، والتي استفاد منها أكثر من 450 مختصاً في المملكة.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات في المملكة إلى استخدام عناوين الإصدار السادس لبروتكول الإنترنت «IPv6»، وتبنّيه في خدمات الإنترنت الأساسية الخاصة بهم «أسماء النطاقات، والموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني»؛ لما لها من فوائد عديدة تتجلى مع محدودية عناوين الإصدار الرابع «IPv4»، وكذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة وحول العالم.