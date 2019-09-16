آلية الكترونية للحد من تكرار حفريات الشوارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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في خطوة تهدف إلى رفع مستوى جودة تنفيذ الأعمال المدنية وتقليل آثارها السلبية على الطرق والشوارع، ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية منفذي المشاريع بالحصول على تصاريح الحفر والإغلاق من مكاتب تنسيق المشاريع في الأمانات والبلديات عبر بوابة بلدي الالكترونية، وذلك للحد من التعارض عند تنفيذ مشاريع المرافق العامة المختلفة وتحقيق التنسيق والاتصال الفعال بين الجهات المعنية من بداية التخطيط لأعمال تمديدات المرافق حتى الانتهاء وإغلاق تصاريح الحفر.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي ضمن المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة المحدثة التي أصدرتها، لتحسين وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.
- استخدام تقنيات حديثة للحفر
- استخدام تقنيات المعالجة للتربة الانتفاخية
- تطبيق خطة السلامة لحماية العمال والمنشآت المجاورة
- تأمين حركة المرور للمشاة والمركبات
- ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية من إعادة الردم وحتى السفلتة والانتهاء
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