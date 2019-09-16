خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة وفي كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقد قدّر خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكدا قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.