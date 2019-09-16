معرض لتوظيف الباحثين عن العمل في لقاءات هدف بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس أعمال وفعاليات ملتقى لقاءات هدف، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن انطلاق فعاليات الملتقى في كلمة أكد فيها حرص القيادة الحكيمة على تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن، مبينا أن ملتقى لقاءات «هدف» يضطلع بدور بارز لدعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

من جهته أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري، شروع الصندوق في حوكمة برامجه لخدمة العملاء والمستفيدين، وقياس أثر نجاح البرامج من خلال النتائج في الميدان، وتبيان مدى انعكاسها على المستفيدين، في الوقت الذي تتطلب فيه حوكمة البرامج الدخول في شراكات فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره حلقة الوصل ونقطة الالتقاء لتنفيذ حزم المبادرات؛ وهو ما عمل عليه الصندوق خلال الفترات الماضية.

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وحظي ملتقى لقاءات هدف بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية المؤهلة وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، بهدف التعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها هدف.

ويستهدف اللقاء منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019 جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام الكتروني.