لجنة إعلامية سعودية إماراتية تناقش آليات التعاون المشترك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبوظبي

ناقشت اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خلال اجتماعها الأول في أبوظبي أمس الأول، برئاسة وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات الدكتور سلطان الجابر، مجموعة من المبادرات والبرامج الإعلامية المشتركة، التي تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لكلتا الدولتين، وتطوير وتعزيز المحتوى الإعلامي بما يسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك.

وقال تركي الشبانة «نسعى من خلال اللجنة، إلى تعزيز أواصر التعاون بيننا، ودعم القطاع الإعلامي من خلال جملة من البرامج والمشاريع التي ستساهم في تنمية القطاع، وستعمل اللجنة على إبراز الصورة الحقيقية للبلدين، وتسعى إلى تطوير مستوى التنسيق الإعلامي، ورفع جودة الإنتاج بين البلدين، بما يسهم في تحسين مستوى العمل الإعلامي المسموع والمرئي، ورفع كفاءة وتنافسية وسائل التواصل الاجتماعي».

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وأوضح أن المبادرات التي تم تقديمها تمنحنا رؤية جيدة نحو مستقبل التعاون بين البلدين، وتساعد على زيادة الاستثمار في قطاع الإعلام، لافتا إلى أن من مرتكزات المبادرات تنشيط سوق الإعلام، وفهم عادات السلوك الإعلامي من قبل المشاهدين وتطويره.

وأكد على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية بين البلدين، وأن تحقيقه يتم عبر المبادرات والفعاليات المشتركة، التي تعزز أواصر الترابط بين مواطني البلدين.

من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر إن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة، موضحا أهمية الإعلام كمحور رئيسي وحيوي يدعم توجهات البلدين ويوضح مواقفهما بما ينسجم وسمعتهما الإيجابية.

وأكد ضرورة تفعيل أدوات العمل المشترك وتضافر الجهود لما للإعلام، والعمل على تفعيل البرامج والخطط من خلال وضع الأسس والقواعد والمبادئ التي ترسخ وتعزز رؤيتنا الإعلامية المشتركة.