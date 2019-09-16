ولي العهد: المملكة قادرة على التصدي للعدوان الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال تلقيه اتصالا هاتفيا أمس الأول، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن للمملكة القدرة على مواجهة العدوان الإرهابي على المعملين التابعين لشركة أرامكو والتعامل معه.
وأدان ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال العمل الإرهابي الذي استهدف المعملين في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها. وعبر ولي العهد عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية.
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