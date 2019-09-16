خادم الحرمين لأمير الكويت وعباس: قادرون على التعامل مع الاعتداء الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا أمس الأول، من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

وأدان أمير الكويت خلال الاتصال العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشددا على وقوف الكويت حكومة وشعبا مع المملكة وما يمس أمنها.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس الأول، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عبر فيه عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص. وأكد عباس وقوف فلسطين حكومة وشعبا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفلسطيني على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيرا للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكدا قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.