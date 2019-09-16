«سعودي أوفسك» يبحث تعزيز الوقاية من حرائق النفط والغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني أمس المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية «سعودي أوفسك 2019» والمعرض المصاحب له في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض، والذي تنظمه الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى يومين، بحضور أمين عام المنتدى الدولي للطاقة الدكتور سون شيانشنج، وأمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد الهبدان وعدد من المختصين في السلامة الصناعية.

وأوضح أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي أن المؤتمر والمعرض المصاحب له سيستعرضان دور المرافق العامة في تنشيط قدرة صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في الوقاية والسلامة من كوارث الحرائق والاستعداد والاستجابة لها ضمن إطار رؤية 2030.

وأكد حرص الهيئة العليا للأمن الصناعي على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالارتقاء بإجراءات السلامة الوقائية ومواجهة أخطار حرائق النفط والغاز من خلال تطوير السياسات والخطط والتعليميات الفنية والهندسية والتنظيمية اللازمة لحماية المرافق النفطية والصناعية وتوفير أسباب السلامة والوقاية من الحرائق.

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وتعد جلسات المؤتمر العامة من أهم برامج «سعودي أوفسك 2019»، إذ يشارك 350 شخصا في 6 برامج تدريبية متخصصة لتلبية المتطلبات التدريبية لشركات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ومحطات معالجة الكهرباء، وأعد البرامج لسد الفجوة التدريبية في مجال السلامة من الحرائق، وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق لرفع مستوى الكفاءة.

3 محاور بجلسات المؤتمر:

«كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات حقائق وأرقام وحلول»

«أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الوقاية من حرائق النفط والغاز»

«تعزيز ثقافة السلامة من الحرائق في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من منظور المجتمع الدولي»