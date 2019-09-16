السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف تلقت هيئة حقوق الإنسان 729 شكوى خلال ذي القعدة وذي الحجة الماضيين، بمعدل نحو 12 شكوى يوميا، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة التي أعلنتها أخيرا. وأشارت الإحصائية إلى أن هيئة حقوق الإنسان أجرت 312 زيارة تفقدية على الجهات، شملت دور الإيواء وجهات صحية وتعليمية وعدلية وجهات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والسجون ودور التوقيف. تفاصيل الشكاوى 124 العدالة الجنائية 83 الهوية والجنسية 57 الحماية من العنف 23 العمل 41 اللجوء إلى القضاء 18 الصحة 16 التعليم Advertisements 11 الرعاية الاجتماعية 33 أخرى الشكاوى حسب الجنس 70.5 % 514 29.5 % 215 السعوديون 335 54.1 % غير السعوديين 394 الشكاوى حسب حالتها تحت الدراسة 291 بانتظار الرد 186 منتهية 252



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كانت هذه تفاصيل خبر 729 شكوى تستقبلها حقوق الإنسان في شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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