729 شكوى تستقبلها حقوق الإنسان في شهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
تلقت هيئة حقوق الإنسان 729 شكوى خلال ذي القعدة وذي الحجة الماضيين، بمعدل نحو 12 شكوى يوميا، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة التي أعلنتها أخيرا.
وأشارت الإحصائية إلى أن هيئة حقوق الإنسان أجرت 312 زيارة تفقدية على الجهات، شملت دور الإيواء وجهات صحية وتعليمية وعدلية وجهات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والسجون ودور التوقيف.
تفاصيل الشكاوى
124 العدالة الجنائية
83 الهوية والجنسية
57 الحماية من العنف
23 العمل
41 اللجوء إلى القضاء
18 الصحة
16 التعليم
11 الرعاية الاجتماعية
33 أخرى
الشكاوى حسب الجنس
70.5 % 514
29.5 % 215
السعوديون 335
54.1 % غير السعوديين 394
الشكاوى حسب حالتها
تحت الدراسة 291
بانتظار الرد 186
منتهية 252
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