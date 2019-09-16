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729 شكوى تستقبلها حقوق الإنسان في شهرين

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقت هيئة حقوق الإنسان 729 شكوى خلال ذي القعدة وذي الحجة الماضيين، بمعدل نحو 12 شكوى يوميا، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة التي أعلنتها أخيرا.

وأشارت الإحصائية إلى أن هيئة حقوق الإنسان أجرت 312 زيارة تفقدية على الجهات، شملت دور الإيواء وجهات صحية وتعليمية وعدلية وجهات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والسجون ودور التوقيف.

تفاصيل الشكاوى

124 العدالة الجنائية

83 الهوية والجنسية

57 الحماية من العنف

23 العمل

41 اللجوء إلى القضاء

18 الصحة

16 التعليم

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11 الرعاية الاجتماعية

33 أخرى

الشكاوى حسب الجنس

70.5 % 514

29.5 % 215

السعوديون 335

54.1 % غير السعوديين 394

الشكاوى حسب حالتها

تحت الدراسة 291

بانتظار الرد 186

منتهية 252


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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