برامج لدعم وإرشاد أسر وأطفال ذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرج أطلقت إدارة تعليم الخرج برامج تدريبية في مجالات التربية الخاصة، في مركز التدريب التربوي بالسيح. وأوضح رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الخرج عبدالعزيز اليحيى أن البرامج تأتي ضمن مبادرة «تطوير التربية الخاصة» والتي تشتمل على برامج منها الكتابة بطريقة برايل، والتدريب على العلاج بالتكامل الحسي، والتدريب على التأهيل السمعي لزارعي القوقعة، ودعم وإرشاد أسر وأطفال ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم الطلاب.



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