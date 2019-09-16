كيف يتعرف مرضى السمنة على المستشفيات المؤهلة للتكميم بالطائف؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

فاجأت صحة الطائف المراجعين ومرضى السمنة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الخاصة بالطائف بأن كل المستشفيات الخاصة غير مؤهلة لإجراء عمليات التكميم، وهو ما جعل عددا منهم يتساءلون من المسؤول عن إجراء تلك العمليات؟ وكيف غابت صحة الطائف حتى كشفت وفاة الثلاثينية؟

وأوضحت صحة الطائف في بيان أن هذا النوع من العمليات يقدم بالاشتراطات اللازمة لسلامة المرضى الخاضعين لهذا النوع من الجراحة فقط في جهتين، هما وحدة السمنة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى القوات المسلحة بالهدا.

Advertisements

وتواصلت «مكة» مع المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي وسألته عن العقوبات المترتبة لإجراء المستشفى عمليات التكميم دون ترخيص، وعن عدد قوائم الانتظار في وحدة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي غير أنه لم يرد حتى إعداد الخبر.

وعلمت الصحيفة أن قوائم الانتظار في وحدة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي تجاوزت 600 حالة، وتتراوح مواعيد المراجعين في الوحدة ما بين 5 إلى 6 أشهر، وأجريت نحو 500 عملية تكميم منذ افتتاح الوحدة.

يذكر أن بيان صحة الطائف يأتي بعد وفاة سيدة ثلاثينية أجرت عملية تكميم في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، وتقدم ذووها بشكوى للصحة بأن المستشفى الخاص الذي شهد الحادثة يجري هذا النوع من العمليات منذ سنوات، حيث أعلنت أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة ومنع جميع الطواقم الطبية التي شاركت في إجراء العملية للسيدة المتوفاة من السفر وإحالة ملف القضية للهيئة الشرعية.