الشورى يقر تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

واستنكر المجلس في بيان أصدره خلال الجلسة الهجومين الآثمين اللذين استهدفا المنشآت النفطية في بقيق وخريص أمس الأول مما خلف أضرارا على إنتاج الطاقة، معربا عن إدانته الشديدة لتلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف البنية التحتية والحيوية وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكد دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها، مجددا التأكيد على أن تلك الهجمات لا تستهدف فقط الاقتصاد السعودي وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وعصب الاقتصاد العالمي المرتبط ارتباطا وثيقا بالطاقة وإنتاجها.

ودعا الشورى في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة إلى تضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول، والمؤيدين لها نظرا لطبيعة تلك الهجمات وتأثيراتها الاقتصادية على المجتمع الدولي.

كما دعا المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية نظرا لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول.

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وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

وأضاف أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438 / 1439هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالله الناصر حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإعلام بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي، للتعبير عن قضايا المملكة بخطاب إعلامي موحد وفعال.كما طالب الوزارة بإعداد استراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها والجهات التي تشرف عليها بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

ودعا المجلس في قراره المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما أنجز في إسهام الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج.

عن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية: