السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفور وصوله غسل ومرافقوه الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد.

عقب ذلك طاف بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف وشارك أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة نائبه بدر بن سلطان، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام، ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين.

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وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة تسلم هدية تذكارية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.

وأكد السديس حرص قادة بلادنا على العناية بالحرمين الشريفين، مضيفا «المملكة منذ توحيدها علي يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده، وصولا إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، قد دأبوا على العناية والاهتمام بكل ما يعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، لا سيما الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة».

وشدد على أن العناية بالكعبة المشرفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذا البلاد المباركة، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة، حيث إنها سنة سار عليها الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - والخلفاء من بعدهم عبر تاريخ هذا الأمة المجيدة.

وأشار إلى أن ما أنجز من أعمال صيانة دورية للكعبة المشرفة يعد شاهد صدق على ما توليه حكومة خادم الحرمين من رعاية وعناية بقبلة المسلمين، سائلا الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة، وأن يجزي قادتها خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.