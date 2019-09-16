حظر بيع أسهم شركات أرباب الطوائف خلال أول عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الجديدة والمعتمدة بموجب قرار وزير الحج والعمرة على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركات أرباب الطوائف، في المقابل أجازت اللائحة تداول الأسهم المملوكة بين المساهمين في ذات الشركة، ولا يجوز لهم بيعها لغير المساهمين.

كما حوت اللائحة توجيها إلى مؤسسات أرباب الطوائف بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مقفلة وتقدم خلال 90 يوما من تاريخ صدور اللائحة ملف التحول للوزارة، فيما حددت اللائحة التنفيذية 4 إجراءات لا بد أن يشتمل عليها ملف التحول وهي:

دراسة التحولات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة

مقترح النظام الأساسي للشركة المساهمة المقفلة

قرار الرسملة وجداول تخصيص الأسهم المصادق عليها من المؤسسة

قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة لا تقل عن 20 مرشحا.

تتخذ مؤسسات أرباب الطوائف شكل شركة مساهمة مقفلة

يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تحول الشركة

يعد قرار التحول بذاته ترخيصا لشركات أرباب الطوائف بممارسة اختصاصها وفقا للنظام

بطلان بيعها أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح الشركة المعنية للتداول

بطلان أي بيع للأسهم لغير المواطنين

بطلان رهن الأسهم قبل الطرح

لا يجوز للمساهمين تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية

تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم في حال تداولها بين المساهمين.