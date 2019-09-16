73 مشروعا للارتقاء بحاضرة الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

في حين التقى أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، مقاولي مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، تنفذ الأمانة 73 مشروعا ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بقيمة إجمالية تبلغ 928,006,229 ريالا.

وأشار المهندس الملحم إلى أن الأمانة تحرص على تعزيز مبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء الحاضرة، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة للارتقاء بالخدمات التنموية لخدمة المواطن، وتلبية لاحتياجاته في مختلف المجالات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

المشاريع

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20 مشروعا لرفع كفاءة وتأهيل الطرق

24 مشروعا لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول

12 مشروعا لإنشاء المباني والمرافق الخدمية

10 مشاريع لأنسنة المدن