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73 مشروعا للارتقاء بحاضرة الأحساء

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين التقى أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، مقاولي مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، تنفذ الأمانة 73 مشروعا ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بقيمة إجمالية تبلغ 928,006,229 ريالا.

وأشار المهندس الملحم إلى أن الأمانة تحرص على تعزيز مبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء الحاضرة، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة للارتقاء بالخدمات التنموية لخدمة المواطن، وتلبية لاحتياجاته في مختلف المجالات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

المشاريع

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20 مشروعا لرفع كفاءة وتأهيل الطرق

24 مشروعا لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول

12 مشروعا لإنشاء المباني والمرافق الخدمية

10 مشاريع لأنسنة المدن


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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