القيادة تعزي رئيس الكونغو في ضحايا انحراف القطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي في ضحايا حادثة خروج قطار عن مساره.
وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».
وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس فليكس تشيسكيدي، إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.
وقال ولي العهد «بلغني نبأ خروج قطار عن مساره جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل».
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