ندوة عن اليوم الوطني في هيئة الصحفيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين غدا في مقرها بالرياض، ندوة تاريخية احتفاء باليوم الوطني بعنوان «المؤسس ومنهجية المأسسة» يشارك فيها كل من أستاذ التاريخ السعودي والعربي بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبداللطيف الحميد، ورئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتور محمد التويجري، والأستاذ المشارك في الجغرافيا الاقتصادية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة العجلان، ونائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فاطمة القحطاني.

وسيشارك في الحضور والنقاش عدد من المتخصصين والإعلاميين والمثقفين، والمسؤولين من القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لكل من يرغب في الحضور.