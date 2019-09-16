أخضر الأثقال ببطولة العالم للكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ينافس المنتخب السعودي الأول لرفع الأثقال بمنافسات بطولة العالم لفئة الكبار التي تستضيفها تايلاند اعتبارا من يوم غد. وتدخل المنافسات ضمن البطولات المعتمدة ضمن برنامج التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ويمثل المنتخب السعودي 4 رباعين هم: منصور آل سليم المتوج أخيرا بذهب آسيا، وسراج آل سليم، ومحمود آل حميد، ونواف المزيدي.



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