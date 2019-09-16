76 مدربا بدورة التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة بدأت أمس الدورة التمهيدية لمدربي التايكوندو بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض وسط مشاركة 76 مدربا، بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم التدريبية وانخراطهم في قيادة دفة الأندية المفعلة للعبة في المملكة. وسيتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية لتطوير مهاراتهم، وتوسيع انتشار الطواقم التدريبية الوطنية رجالا وسيدات، لهدف إيجاد قاعدة تدريبية كبيرة تعزز عطاء المنتخبات السعودية.



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