عطل فني يكشف بيانات 20 مليونا في الإكوادور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين
تسبب عطل فني في قاعدة بيانات في الكشف عن السجلات الشخصية لـ 20.8 مليونا من مواطني الإكوادور على شبكة الانترنت، وذلك وفقا لتقرير إخباري معني بالتكنولوجيا أمس.
وأفاد التقرير بأن عدد سجلات المستخدمين في قاعدة البيانات أعلى من تعداد سكان الإكوادور الذي يبلغ نحو17 مليون مواطن. مبينا أن أحد أسباب هذا الاختلاف في العدد هو وجود أسماء مكررة وبيانات لمواطنين متوفين في قاعدة البيانات.
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