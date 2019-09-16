وفاة مغني الروك الأمريكي ريك أوكسك عن 75 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيويورك

توفي المغني الأمريكي ريك أوكسك، المغني الرئيسي لفرقة «ذا كار» لموسيقى الروك، بمنزله في مدينة نيويورك عن عمر يناهز 75 عاما.

وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية نقلا عن مصادر بالشرطة أنه عثر على مغني الروك البالغ من العمر 75 عاما ميتا في سريره، ولا تشتبه الشرطة في وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وسيتولى خبير الطب الشرعي بالمدينة تحديد سبب الوفاة.

وكان أوكسك متزوجا من الممثلة بولينا بوريزكوفا منذ عام 1989 حتى انفصالهما العام الماضي ولديهما ابنان، جوناثان وأوليفر.