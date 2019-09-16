«إت: تشابتر تو» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجليس تصدر فيلم الرعب «إت: تشابتر تو»، الجزء الثاني من سلسلة «إت»، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. Advertisements وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته جيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وبيل هادر، إيرادات بلغت 40.73 مليون دولار. واحتل المركز الثاني فيلم الكوميديا والجريمة والدراما «هاسلرز»، محققا إيرادات بلغت 33.23 مليون دولار، وجاء ثالثا فيلم الحركة والإثارة «انجيل هاز فولن»، بإيرادات بلغت 4.4 ملايين دولار. وجاء في المركزالرابع فيلم المغامرة والكوميديا «جود بويز»، محققا إيرادات بلغت 4.26 ملايين دولار، ثم احتل المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة «ذا ليون كينج» (الأسد الملك)، محققا إيرادات بلغت 3.55 ملايين دولار.



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