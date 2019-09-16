كوريا الجنوبية: الإرهاب يهدد أمن الطاقة العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعربت الحكومة الكورية الجنوبية أمس، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تديرهما شركة أرامكو الحكومية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله في بيان له: إن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لمنشآت الطاقة الدولية الرئيسة، ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي، مضيفا أن الحكومة تنتقد أي هجوم مماثل، وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تولي اهتماما بما أعلنته الحكومة السعودية وأرامكو فيما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.

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من جهتها، دعت الصين أمس إلى ضبط النفس، تعليقا على الهجوم واتهام الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عنه.

وقالت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «في ظل غياب تحقيق قاطع، فإن رسم استنتاجات حول الجهة التي يتعين تحميلها المسؤولية هو أمر غير مسؤول في حد ذاته».

وحثت الصين كل الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة، وأضافت هوا «نأمل من جميع الأطراف ضبط النفس وصون السلم والاستقرار في الشرق الأوسط بصورة مشتركة».