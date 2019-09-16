سوق الأسهم تتجاوز تأثير هجمات أرامكو وتعوض خسائرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوزت سوق الأسهم السعودية، أمس، تأثير الهجمات التي تعرضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص، معوضة كامل خسائرها التي منيت بها أمس الأول.

وأنهى مؤشر السوق المالية السعودية، جلسة أمس مرتفعا 1% وبمقدار 77.7 نقطة إلى مستوى 7827.17 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 3.28 مليارات ريال بتداول أكثر من 121 مليون سهم.

وكانت الأسهم السعودية قلصت في نهاية جلسة أمس الأول (الأحد) خسائرها من 3% إلى 1% في نهاية الجلسة ليغلق المؤشر منخفضا 82.34 نقطة إلى مستوى 7749.46 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 2.6 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقابل تراجع أسهم 109 شركات، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم 1.83 تريليون ريال.

وكانت أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأهلي، وسامبا، والتعاونية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات سابتكو، والكيميائية، وأميانتيت، والمتقدمة، ومجموعة السريع، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و 5.64%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وكيان السعودية، والأهلية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 9.95 نقطة ليقفل عند مستوى 3657.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.