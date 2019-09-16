القتل تعزيرا لوافد ضرب والده بمطرقة وأشعل النار في جسده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذ حكم القتل تعزيزا أمس في وافد سوري الجنسية بمحافظة الأحساء قتل والده بضربه بمطرقة على رأسه وخنقه، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن عبد حسن جاسم عميان أقدم على قتل والده، وذلك بضربه بمطرقة على رأسه مرات عدة وخنقه، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكونه قتل والده عمدا وعدوانا وعلى صورة شنيعة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

من جهة ثانية، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني: ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني - سعودي، حيث أقدم على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي - سعودي، وذلك بطعنه بسكين طعنات عدة، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

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وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونفذ حكم القتل قصاصا بالجاني ضيف السفياني أمس في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

كما نفذت وزارة الداخلية أمس حكم القتل تعزيزا في جانيين من الجنسية المصرية بمنطقة تبوك هربا كمية من المخدرات.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه جرى القبض على مسعد عوض اللبان ومحمود عبدالعزيز محمود، لتهريبهما كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه.