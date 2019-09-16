السعودية | العاهل المغربي يستنكر الاعتداء على منشآت نفط سعودية

شكرا لقرائتكم العاهل المغربي يستنكر الاعتداء على منشآت نفط سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الاثنين عن "تنديده واستنكاره الشديدين" للاعتداء على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

وبعث العاهل المغربي برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أعقاب "الهجوم الإرهابي المقيت" الذي استهدف منشآت نفطية السبت.

ووصف العاهل المغربي الاعتداء بـ"العدوان"، معتبراً أنه "يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم".

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وفي نفس السياق، أكد محمد السادس للملك سلمان بن عبد العزيز عن "التضامن المطلق" للمملكة المغربية مع المملكة العربية السعودية، و"الوقوف الدائم" من الرباط إلى جانب الرياض، في مواجهة "أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية" وفي وجه "أي محاولة دنيئة، للنيل من أمن واستقرار بلدكم الشقيق".

كما أضاف العاهل المغربي في رسالته إلى العاهل السعودي: "أود التأكيد لكم، من منطلق ما يربطنا شخصيا، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير".

وخلص العاهل المغربي إلى أن "أمن واستقرار السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب".