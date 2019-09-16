السعودية | ملك البحرين لخادم الحرمين: نقف مع السعودية في خندق واحد

شكرا لقرائتكم ملك البحرين لخادم الحرمين: نقف مع السعودية في خندق واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعبر ملك البحرين، خلال الاتصال، عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص في السعودية، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".

كما شدد على تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكداً أن البحرين تقف مع السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.

كذلك ثمن الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.