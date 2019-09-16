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عجز فريق النصر الأول لكرة القدم عن التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته من مستضيفه فريق السد القطري في مباراة الإياب بنتيجة ٣-١، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف.
ودفع فيتوريا مدرب النصر ثمن ركونه للدفاع أغلب فترات المباراة بالإضافة لتأخر تغييراته في الشوط الثاني.
أحرز هدف النصر الوحيد في اللقاء اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة ٣٣ من كرة ثابتة بينما تمكن السد من تحقيق ثلاثية أحرزها اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة ٢٦ من زمن الشوط الأول، وحسن الهيدوس من تسديدة عند الدقيقة ٥٩ قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثالث من ركلة جزاء ليعبر السد إلى دور النصف النهائي من البطولة.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 08:55 PM
خسر بثلاثية من أمام السد القطري في مباراة الإياببأخطاء لاعبيه وقرارات مدربه.. النصر يودع دوري أبطال آسيا
عجز فريق النصر الأول لكرة القدم عن التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته من مستضيفه فريق السد القطري في مباراة الإياب بنتيجة ٣-١، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف.
ودفع فيتوريا مدرب النصر ثمن ركونه للدفاع أغلب فترات المباراة بالإضافة لتأخر تغييراته في الشوط الثاني.
أحرز هدف النصر الوحيد في اللقاء اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة ٣٣ من كرة ثابتة بينما تمكن السد من تحقيق ثلاثية أحرزها اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة ٢٦ من زمن الشوط الأول، وحسن الهيدوس من تسديدة عند الدقيقة ٥٩ قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثالث من ركلة جزاء ليعبر السد إلى دور النصف النهائي من البطولة.
، بأخطاء لاعبيه وقرارات مدربه.. النصر يودع دوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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