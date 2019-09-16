، "بلدية جنوب جدة" تشن حملة على الباعة الجائلين على طريق مكة القديم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أزالت العربات المخالفة ورفعت الصناديق الخشبية وحجزت البضاعة المخالفة

صادرت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الجنوب الفرعية عدداً من عربات الباعة الجائلين بطريق مكة القديم بحي العدل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين التابعة لبلدية الجنوب الفرعية أثمرت عن رصد عدد من عربات الخضار والفواكه المخالفة، ورصدت باعة جائلين على طريق مكة القديم بحي العدل.

وأبان أنه تم إزالة العربات المخالفة ورفع جميع الصناديق الخشبية وسحب الناقلات المستخدمة لذلك الشأن، كما تم حجز البضاعة المخالفة التي يعرضها هؤلاء الباعة، خاصة أنها ليست خاضعة للرقابة الصحية، وتشكل خطراً على حياة المستهلكين.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من سلامة المواد غذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي تم تسليمها إلى الجمعيات الخيرية لتستفيد منها في أنشطتها الإنسانية المتنوعة، وذلك ضمن عمل مراقبي فرقة البلدية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، كما يجري العمل على متابعة المواقع بصفة دورية لحين القضاء على تلك الظاهرة.

وأكد المهندس الزهراني أن الحملات الرقابية متواصلة لمعالجة أوضاع الباعة الجائلين غير السعوديين، والتصدي لتلك الظاهرة التي تشوه الوجه الحضاري للمدينة.