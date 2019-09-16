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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن"

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة معه: الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد عياف، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وأبناء الفقيد: الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير فهد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير محمد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالعزيز بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالله بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير سلطان بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالرحمن بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 08:00 PM

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن"
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة معه: الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد عياف، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وأبناء الفقيد: الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير فهد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير محمد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالعزيز بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالله بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير سلطان بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالرحمن بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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المصدر : الخليج 365

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