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محمد بن مسعود - الدمام - سُحبت اليوم قرعة كأس العالم للأندية FIFA والتي تنطلق بتاريخ 11 ديسمبر بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت الكاليدوني، وسيلتقي الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا 2019.
وجرت مراسم القرعة بحضور الإنجليزي مايكل أوين.
هذا وسيتأهل الفائز من مباراة الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.
في المقابل سيتأهل الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد وهيينجين سبورت مع نادي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي.
وقال أسطورة FIFA مايكل أوين الذي أجرى القرعة "أنا متحمس من أجل البطولة. لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين الخليج 365 لهم الفوز بهذه الكأس وبالطبع كل لاعب يطمح لأن يفوز بالكثير من الألقاب."
وأضاف "سيكون من الصعب الفوز بهذه الكأس ولكن أنا متأكد من أن كل الأندية ستقدّم أفضل ما لديها للفوز."
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 08:02 PM
سُحبت اليوم قرعة كأس العالم للأندية FIFA والتي تنطلق بتاريخ 11 ديسمبر بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت الكاليدوني، وسيلتقي الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا 2019.
وجرت مراسم القرعة بحضور الإنجليزي مايكل أوين.
هذا وسيتأهل الفائز من مباراة الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.
في المقابل سيتأهل الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد وهيينجين سبورت مع نادي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي.
وقال أسطورة FIFA مايكل أوين الذي أجرى القرعة "أنا متحمس من أجل البطولة. لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين الخليج 365 لهم الفوز بهذه الكأس وبالطبع كل لاعب يطمح لأن يفوز بالكثير من الألقاب."
وأضاف "سيكون من الصعب الفوز بهذه الكأس ولكن أنا متأكد من أن كل الأندية ستقدّم أفضل ما لديها للفوز."
، قرعة مونديال الأندية: الترجي التونسي يواجه بطل قارة آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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