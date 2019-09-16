، "عريشي" عميداً للتطوير والتخطيط في جامعة الملك سعود ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور جبريل بن حسن عريشي عميداً لعمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود.
ويعد "عريشي" من الكفاءات العلمية والعملية، إذ شغل عدة مناصب آخرها مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية 12 جمادى الآخرة 1440هـ، ورئيس قسم علم المعلومات 29 محرم 1440هـ، وعضو هيئة تدريس أستاذ دكتور "بروفيسور"، بقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود 9 ربيع الآخر 1439هـ.
كما عمل في وقت سابق وكيلاً لوزارة التعليم للإعلام الخارجي ومستشار الوزير للخطة الإستراتيجية (مبادرات التحول الوطني) من 3 ربيع الأول 1438هـ إلى 9 ربيع الآخر 1439هـ، وعضو هيئة تدريس متعاون مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة من 1430هـ إلى 1439هـ, وعضو مجلس منطقة الرياض، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، عضو اللجنة التعليمية بإمارة الرياض من 1438هـ إلى 1439هـ.
وشغل عضوية مجلس الشورى لدورتين (لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات) من 3 ربيع الأول 1430هـ إلى 3 ربيع الأول 1438هـ (وخلالها كان رئيساً للجنة ونائباً لها).
وكان مستشاراً ثقافياً بوزارة الثقافة والإعلام من 23 رمضان 1429هـ إلى 3 ربيع الأول 1430هـ.
من جهته تقدم "عريشي" بخالص الشكر والامتنان إلى وزير التعليم، على ثقته الكبيرة وتكليفه عميداً لعمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود, وكذلك لمدير الجامعة الدكتور بدران العمر.
يذكر أن الأستاذ الدكتور له أعمال بارزة وتطويرية خلال أعماله السابقة، وألف عدداً من الكتب وله أبحاث علمية منشورة.
"عريشي" عميداً للتطوير والتخطيط في جامعة الملك سعودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور جبريل بن حسن عريشي عميداً لعمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود.
ويعد "عريشي" من الكفاءات العلمية والعملية، إذ شغل عدة مناصب آخرها مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية 12 جمادى الآخرة 1440هـ، ورئيس قسم علم المعلومات 29 محرم 1440هـ، وعضو هيئة تدريس أستاذ دكتور "بروفيسور"، بقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود 9 ربيع الآخر 1439هـ.
كما عمل في وقت سابق وكيلاً لوزارة التعليم للإعلام الخارجي ومستشار الوزير للخطة الإستراتيجية (مبادرات التحول الوطني) من 3 ربيع الأول 1438هـ إلى 9 ربيع الآخر 1439هـ، وعضو هيئة تدريس متعاون مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة من 1430هـ إلى 1439هـ, وعضو مجلس منطقة الرياض، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، عضو اللجنة التعليمية بإمارة الرياض من 1438هـ إلى 1439هـ.
وشغل عضوية مجلس الشورى لدورتين (لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات) من 3 ربيع الأول 1430هـ إلى 3 ربيع الأول 1438هـ (وخلالها كان رئيساً للجنة ونائباً لها).
وكان مستشاراً ثقافياً بوزارة الثقافة والإعلام من 23 رمضان 1429هـ إلى 3 ربيع الأول 1430هـ.
من جهته تقدم "عريشي" بخالص الشكر والامتنان إلى وزير التعليم، على ثقته الكبيرة وتكليفه عميداً لعمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود, وكذلك لمدير الجامعة الدكتور بدران العمر.
يذكر أن الأستاذ الدكتور له أعمال بارزة وتطويرية خلال أعماله السابقة، وألف عدداً من الكتب وله أبحاث علمية منشورة.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
07:31 PM
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور جبريل بن حسن عريشي عميداً لعمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود.
ويعد "عريشي" من الكفاءات العلمية والعملية، إذ شغل عدة مناصب آخرها مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية 12 جمادى الآخرة 1440هـ، ورئيس قسم علم المعلومات 29 محرم 1440هـ، وعضو هيئة تدريس أستاذ دكتور "بروفيسور"، بقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود 9 ربيع الآخر 1439هـ.
كما عمل في وقت سابق وكيلاً لوزارة التعليم للإعلام الخارجي ومستشار الوزير للخطة الإستراتيجية (مبادرات التحول الوطني) من 3 ربيع الأول 1438هـ إلى 9 ربيع الآخر 1439هـ، وعضو هيئة تدريس متعاون مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة من 1430هـ إلى 1439هـ, وعضو مجلس منطقة الرياض، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، عضو اللجنة التعليمية بإمارة الرياض من 1438هـ إلى 1439هـ.
وشغل عضوية مجلس الشورى لدورتين (لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات) من 3 ربيع الأول 1430هـ إلى 3 ربيع الأول 1438هـ (وخلالها كان رئيساً للجنة ونائباً لها).
وكان مستشاراً ثقافياً بوزارة الثقافة والإعلام من 23 رمضان 1429هـ إلى 3 ربيع الأول 1430هـ.
من جهته تقدم "عريشي" بخالص الشكر والامتنان إلى وزير التعليم، على ثقته الكبيرة وتكليفه عميداً لعمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود, وكذلك لمدير الجامعة الدكتور بدران العمر.
يذكر أن الأستاذ الدكتور له أعمال بارزة وتطويرية خلال أعماله السابقة، وألف عدداً من الكتب وله أبحاث علمية منشورة.
، "عريشي" عميداً للتطوير والتخطيط في جامعة الملك سعود ،
المصدر : الخليج 365
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