في لفتة إنسانية.. وزير الداخلية يتكفل بسداد ديون والد الطالب معتز الحارثي

دبي - بواسطة محمد فارس تكفّل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بسداد ديون والد الطالب المتوفى معتز الحارثي، وكذلك رفع إيقاف الخدمات عنه.

وجاء توجيه وزير الداخلية بالبدء في إجراءات تسديد ديون والد الطفل معتز، عقب تواصله معه لتقديم واجب العزاء في وفاة نجله.

وكان قد كشف عابد بن سعد الحارثي، شقیق والد الطفل معتز، الذي توفي خنقاً على يد زمیله في مدرسة ابتدائیة بالرياض، أن شقیقه يعاني من ظروف مادية صعبة؛ حیث بلغت ديونه 500 ألف ریال ودخل السجن مؤخراً لعدم سدادھا.

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مقدم بواسطة: سبق