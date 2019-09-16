فريق دراجات نسائي يقطع مسافة ١٠٠كيلومتر بجدة‎ (فيديو - صور)

دبي - بواسطة محمد فارس حطّم فريق Brave Cyclist الرقم القياسي كأول فريق دراجات نسائي يخوض تحدي مسافة ١٠٠كيلومتر، وذلك بعد قطعه تلك المسافة ابتداءً من الواجهة البحرية بجدة إلى خليج سلمان ذهاباً وعودة.

ووثّقت مقاطع فيديو وصور نشرها الفريق على صفحته بـ "تويتر" لحظة خوضهن ذلك التحدّي الكبير للتأكيد على تمكّن المرأة من ركوب الدراجة لمسافات طويلة والاستفادة منها كأداة مواصلات.

من جانبها، أوضحت قائدة الفريق سمر رهبيني أن الفريق يوفّر حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجة للمبتدئات، إضافةً إلى إعطاء تمارين للمحترفات من ٣٠لـ٦٠كيلومترًا.

ويقوم الفريق بتكرار تحدي الـ 100 كيلومتر شهرياً، حيث يضم الفريق حالياً أكثر من 700 عضوة بعد تأسيسه بـ 5 أشهر فقط.