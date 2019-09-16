إسقاط الإقامة المميزة عن صاحبها في 5 حالات

كشف مركز الإقامة المميزة عن حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها. وعدد المركز تلك الحالات وفق احكام النظام على النحو التالي: 1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة. 2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال . 3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته. Advertisements 4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها. 5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته. الجدير بالذكر ان اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء المميزة وإسقاطها عن صاحبها ‘ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

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