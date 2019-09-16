الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في مصريين بتبوك

نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم (الإثنين)، حكم القتل تعزيراً، في وافدين مصريين لقيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة ومادة الأفيون المخدر.
وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على كل من مسعد عوض عوض اللبان ومحمود عبدالعزيز محمود عند قيامهما بتهريب المواد المخدرة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نًسب لهما.
وأضافت أنه جرى إحالة المذكورين إلى المحكمة، التي أصدرت بحقهما صكاً بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وعليه جرى تنفيذ الحكم اليوم.
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