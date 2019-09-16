أرامكو تُخطر عملاءها بآخر التطورات بعد الهجوم الإرهابي

أخطرت شركة أرامكو اليوم الاثنين عملاءها أنه تم استئناف العمل بشكل طبيعي من خلال تحميل السفن بعد تعطل جزئي بسبب الهجوم الإرهابي السبت. ونقلت “رويترز” عن مصدرين أن عمليات التحميل تسير بشكل طبيعي ، وأكدت 3 مصادر أخرى من شركات تكرير آسيوية أن حافلاتهم تم تحميلها على النحو المعتاد وذلك بعد تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن إمكانية تعويض بعض من انخفاض الإنتاج من خلال المخزون.

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