جريفيث:  تبني الحوثيين للهجوم على منشأتي أرامكو يبعد اليمن عن السلام

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن تبني الحوثيين للهجوم على منشأتي أرامكو يبعد اليمن عن السلام.

وأكد المبعوث الأممي، أمام مجلس الأمن اليوم، أن «المملكة العربية السعودية وسيط لا غنى عنه لحل الأزمة في جنوب اليمن الذي تتسم الأحداث فيه حاليًا بهدوء نسبي».

وكان جريفيث، أعرب أمس عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة، والتي تبنتها جماعة الحوثي، وذلك إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية.

ودعا المبعوث الأممي، في بيان له، الأحد، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، ويحثّها على منع تكرار حوادث كهذه، فهي تشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلاً وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر».

