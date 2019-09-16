قطر تدين الهجوم على منشأتي أرامكو وتطالب بتكاتف الجهود لتحقيق أمن المنطقة

أدان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط في بقيق وخريص.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق»، مطالبًا بضرورة وقف هذه الحروب والصراعات وتكاتف الجهود؛ لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وأوقفت تلك الهجمات نحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.

وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.