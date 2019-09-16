محافظ جدة يدشّن لقاءات هدف لتوفير 6 آلاف و500 فرصة عمل

دشَّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أعمال ملتقى لقاءات هدف، بمركز جدة للمنتديات، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث تتضمن فعاليات الملتقى معرض توظيف تشارك فيه نحو 50 منشأة ستطرح نحو ستة آلاف و500 فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الملتقى بكلمة أكد فيها حرص القيادة الحكيمة على تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن، مبينًا ملتقى لقاءات «هدف» يضطلع بدور بارز لدعم مشاركة القوى الوطنية بسوق العمل.

من جهته، أكد مدير عامّ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، شروع الصندوق في حوكمة برامجه لخدمة العملاء والمستفيدين، وقياس أثر نجاح البرامج عبر النتائج، وتبيان مدى انعكاسها على المستفيدين، مشيرًا إلى أن حوكمة البرامج تتطلب الدخول في شراكات فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص، لكونه حلقة الوصل لتنفيذ حزم المبادرات.

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وتابع السديري: إيمانًا من الصندوق بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص عقد الصندوق عددًا من ورش العمل لتطوير استراتيجيته، بهدف تطوير برامج الدعم والممكنات الموجهة للقوى الوطنية، لتمكينه من دوره في توليد فرص العمل وتحسين وتطوير البرامج التأهيلية، منوهًا بأن الرعاية الكريمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، وحضور محافظ جدة، لافتتاح أعمال وفعاليات الملتقى، تؤكد حرص قيادة البلاد المباركة، على تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، ودعم وتمكين مشاركتهم في سوق العمل.

واستكمل السديري: نسعد بكم اليوم في ملتقى لقاءات جدة 2019م، بعد مرور أشهر قليلة من انعقاد ملتقى الرياض، الذي استقبل نحو 23 ألف زائر وزائرة، عملنا خلالها مع شركائنا في قطاع الأعمال وأصحاب الخبرة والاختصاص، على تسخير كل الإمكانات، وتقديم مبادرات وبرامج تأهيل وتدريب وتمكين، عزّزت فرص أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، وحفّزت على التوطين المنتج والمستدام، وأسهمت في دعم المنشآت.

وحول الخيارات المطروحة بالملتقى بشأن التوظيف والإرشاد المهني، قال السديري، سيحتضن الملتقى 60 ورشة عمل وندوات ومحاضرات تخصصية وجلسات حوارية؛ يشارك فيها مسؤولو القطاعين الحكومي والخاص؛ وخبراء محليين ودوليين؛ بالإضافة إلى معرض توظيف تشارك فيه نحو 50 منشأة ستطرح نحو ستة آلاف و500 فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف: حرصنا على أن نوجد في هذا الملتقى الفرص الوظيفية المتنوعة؛ ونحدد البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل؛ ونرسم الطريق السليم للطلاب والطالبات ليحددوا مساراتهم المهنية؛ وأن نقدم أيضًا الدعم اللازم لأصحاب العمل والموظفين والموظفات في القطاع الخاص؛ ونمكن رواد ورائدات الأعمال؛ منوها بأن عدد المسجلين في الملتقى بلغ من خلال البوابة الإلكترونية وعبر التطبيق الذكي الذي تم تدشينه مؤخرًا، نحو 20 ألف مواطن.