أمانة عسير تُغلق مطعمًا غير مطابق للاشتراطات الصحية

رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المطاعم في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة المخالفة؛ لتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت 10 مخالفات بلدية صحية على أحد المطاعم بمدينة أبها، لافتًا إلى أنه خلال تفتيش المطعم تبين وجود عدة ملاحظات؛ منها عدم وجود رخصة، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأشار الحميدي إلى أنه تتبين أيضًا تدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين على حد سواء، إلى جانب تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين، إضافة الى إعادة تجميد اللحوم وإعادة تحضير الأطعمة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكد الحميدي أنه تم تحرير محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة إلى وحدة الضبط، وقد تم إغلاق المحل وإشعار المسئول عنه بذلك، مشددًا على أن أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

وأهاب ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم، وأي مخالفة بلدية أخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة.