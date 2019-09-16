«العمل» توضح شرط استفادة أرملة السعودي من معاش الضمان

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شرط استفادة الأرملة غير السعودية من معاش الضمان الاجتماعي.

وتلقت الوزارة استفسارًا، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء»، بموقع «تويتر»، بشأن «مدى إمكانية شمول الأرملة – زوجة المواطن غير السعودية – من معاش الضمان الاجتماعي».

وردَّت الوزارة، بتغريدة مفادها: «أن الأرملة غير السعودية تستفيد مع أولادها من معاش الضمان الاجتماعي بشرط إقامتها مع أولادها إقامة دائمة في المملكة وأن تكون مضافة في سجل الأسرة».

وينص نظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستفيدة من المعاش، وهم: «اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المعولة»، وتحدد لائحة النظام شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

وتعد المرأة التي لا عائل لها- وفقًا للائحة الضمان الاجتماعي- «كل أرملة أو مطلقة لا يوجد لها أب أو أبناء قادرون على إعالتها، وليس لها مصدر دخل كافٍ للعيش»، وتشمل متطلبات الحصول على المعاش تقديم «الهوية الوطنية، وأن يتجاوز سن المتقدمة 18عامًا، وأن يكون سكنها في نطاق المكتب الذي تتقدم إليه».