أهداف ومحاور
أوضحت منسقة ورئيسة التدريب والتعليم المستمر بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بجازان فاطمة دراج لـ«دوت الخليج»، أن هذه الفعالة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الذي انطلق في سبتمبر، مضيفةً أنه تم اختيار محافظة الداير والقطاع الجبلي لتوعية أبناء المحافظة بأهمية الإسعافات الأولية. وبينت دراج أن الفعالية شملت 11 محورا، هي: التثقيف الصحي، سلامة الموقع، طلب المساعدة، وسائل السلامة، الطوارئ البيئية، الإصابات، التسمم، الحروق والجروح، إيقاف النزيف، الكسور وتجبيرها، مهارات الإسعافات الأولية.
حضور
حظيت الفعالية بحضور كبير من الطالبات ومنسوبات الكلية الثانوية الأولى، إضافة إلى مدير الأوقاف، ومدير المستشفى بالمحافظة، ومدير التنمية الاجتماعية، ومدير جمعية البر بالداير، إلى جانب عددٍ من المواطنين، وقدّمت المدربة السعودية في مجال الإسعاف فاطمة دراج شرحاً مفصلاً عن الإنعاش القلبي والإنعاش الرئوي وطريقة إسعاف الرضع «الغصة» وطريقة إسعاف الغصة للكبار، بحضور 250 طالبةً مقابل حضور 53 طالبًا، في ظل تواصلِ حضور الجهات الحكومية الـ57.
من جهته، شكر محافظ الداير نايف بن لبدة، فريق العمل على ما قدمه في المجال التوعوي والتدريبي، وقال إن «الفعالية تعد الأولى من حيث التدشين في الداير والأولى على مستوى المنطقة، كما أن المحافظة تحتاج إلى هذه البرامج التوعوية لاسيما أن هناك ارتفاعًا في نسبة الحوادث»، مضيفا نتمنى وجودهم في اليوم الوطني وفي مهرجان البن الذي سينطلق بعد 3 أشهر من الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 محورا بفعالية اليوم العالمي للإسعافات الأولية بالداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.