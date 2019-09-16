11 محورا بفعالية اليوم العالمي للإسعافات الأولية بالداير

تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية التي انطلقت بالمحافظة، ولأول مرة يتم تدشينها بشكل رسمي من قبل محافظ الداير نايف بن لبدة، بالمركز الحضري، استهدفت في يومها الأول 250 طالبةً مقابل حضور 53 طالبًا، بينما وصل حضور الجهات الحكومية الـ57، ودشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة فعالية اليوم العالمي للإسعافات الأولية بالمركز الحضري، بحضورٍ تجاوز الـ57 من منسوبي ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية، بعد ذلك، انتقل الفريق إلى مبنى الكلية النسائية، حيث قدمت الطالبات شرحاً مفصلاً عن الإسعافات الأولية والتوعية العامة بالحالات الطارئة.

أهداف ومحاور

أوضحت منسقة ورئيسة التدريب والتعليم المستمر بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بجازان فاطمة دراج لـ«دوت الخليج»، أن هذه الفعالة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الذي انطلق في سبتمبر، مضيفةً أنه تم اختيار محافظة الداير والقطاع الجبلي لتوعية أبناء المحافظة بأهمية الإسعافات الأولية. وبينت دراج أن الفعالية شملت 11 محورا، هي: التثقيف الصحي، سلامة الموقع، طلب المساعدة، وسائل السلامة، الطوارئ البيئية، الإصابات، التسمم، الحروق والجروح، إيقاف النزيف، الكسور وتجبيرها، مهارات الإسعافات الأولية.

حضور

حظيت الفعالية بحضور كبير من الطالبات ومنسوبات الكلية الثانوية الأولى، إضافة إلى مدير الأوقاف، ومدير المستشفى بالمحافظة، ومدير التنمية الاجتماعية، ومدير جمعية البر بالداير، إلى جانب عددٍ من المواطنين، وقدّمت المدربة السعودية في مجال الإسعاف فاطمة دراج شرحاً مفصلاً عن الإنعاش القلبي والإنعاش الرئوي وطريقة إسعاف الرضع «الغصة» وطريقة إسعاف الغصة للكبار، بحضور 250 طالبةً مقابل حضور 53 طالبًا، في ظل تواصلِ حضور الجهات الحكومية الـ57.

من جهته، شكر محافظ الداير نايف بن لبدة، فريق العمل على ما قدمه في المجال التوعوي والتدريبي، وقال إن «الفعالية تعد الأولى من حيث التدشين في الداير والأولى على مستوى المنطقة، كما أن المحافظة تحتاج إلى هذه البرامج التوعوية لاسيما أن هناك ارتفاعًا في نسبة الحوادث»، مضيفا نتمنى وجودهم في اليوم الوطني وفي مهرجان البن الذي سينطلق بعد 3 أشهر من الآن.