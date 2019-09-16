السعودية اليوم / رئيس الأركان المشتركة السوداني يلتقي ملحق الدفاع المصري



الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين اليوم ملحق الدفاع المصرى العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي الذي تسلم مهامه بالخرطوم خلفًا للعميد أركان حرب هيثم الطواجني الذي انتهت فترة عمله بالبلاد.

وجدد رئيس الأركان المشتركة حرص بلاده على تطوير العلاقات في مجالات التعاون العسكري والعمل المشترك، مشيرًا لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الصدد.

من جانبه أكد العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي تسخير الجهود كافة وتوظيفها لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين والجيشين بناء على الروابط العميقة والعريقة والسبل المتيسرة لتحقيق ذلك بما يخدم المصالح المشتركة للسودان ومصر.

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19:36ت م

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