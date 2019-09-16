السعودية اليوم / سفير المملكة لدى السودان يقلد ضابطًا رتبته الجديدة



الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في مكتبه بمقر السفارة اليوم ‏العميد الطيار ركن علي بن سعيد الشهراني رتبته الجديدة، حيث صدر الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وذلك بحضور المحلق العسكرى بالسفاره العقيد ركن عبداللطيف العماش.

بدوره أعرب الشهراني عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته ويديم على المملكة العربية

// انتهى //

19:22ت م

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الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسقلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في مكتبه بمقر السفارة اليوم ‏العميد الطيار ركن علي بن سعيد الشهراني رتبته الجديدة، حيث صدر الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وذلك بحضور المحلق العسكرى بالسفاره العقيد ركن عبداللطيف العماش.بدوره أعرب الشهراني عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته ويديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //19:22ت م0241

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