السعودية اليوم / الزياني يشارك في حفل افتتاح الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)



فيينا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الوكالة من مختلف دول العالم، والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر.

وأشاد المشاركون في مستهل الجلسة بالجهود التي بذلها المدير العام للوكالة -الراحل- يوكيا أمانو الذي تولى إدارة الوكالة منذ عام 2009 بكفاءة وفعالية.

يذكر أن المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الذرية للطاقة النووية سوف يبحث عددا من القضايا المهمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحالات الانتشار النووي، وتحقيق الأمن النووي.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا محمد الغيلاني وعدد من المسؤولين في البعثة، والوفد المرافق للأمين العام لمجلس التعاون.

// انتهى //

19:03ت م

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