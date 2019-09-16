السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي وفدًا إعلاميًا إماراتيًا



القاهرة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط اليوم - بمقر الأمانة العام للجامعة بالقاهرة - وفدًا إعلاميًا من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ورئيس نادي دبي للصحافة منى المري.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام استعرض مع الوفد الإماراتي مجمل القضايا على الساحة العربية والتحديات التي تواجهها العديد من الدول العربية، منوهًا بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام في توجيه الرأي العام ونشر الوعي بمختلف القضايا.

وأشار البيان إلى أن اللقاء يأتي في إطار الإعداد والتجهيز لفعاليات وبرامج وأنشطة بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.

وبيّن أن الوفد سلّم دعوة للأمين العام للجامعة العربية لحضور الدورة الـ 19 لمنتدى الإعلام العربي والمقرر عقده في مارس 2020 تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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18:23ت م

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